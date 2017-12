Wilma e Lula inauguram Termoaçu e assinam termo para construção da refinaria de petróleo do RN

Arquivo Agenda oficial de Wilma e Lula em Mossoró começa ao meio-dia

Durante a solenidade, que ocorre na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), eles assinam ainda o protocolo para implantação da refinaria de petróleo a ser construída no Pólo de Guamaré. Em seguida, inauguram o campus da Ufersa, no bairro presidente Costa e Silva, na BR 110.A partir da assinatura do protocolo entre a governadora e o presidente, a Petrobras vai iniciar a construção da 12ª refinaria no país e a oitava maior do Brasil. A unidade vai custar cerca de R$ 340 milhões somente na primeira fase e deverá gerar 700 empregos diretos e até 5.000 indiretos nas indústrias satélites, bases, terminal e transporte.A unidade de produção deve ficar pronta em 2010 e se somará às plantas industriais existentes em Guamaré, aonde são produzidos óleo diesel, querosene de aviação, gás natural, GLP e biodiesel. A capacidade de processamento do Pólo Industrial da cidade será de até 80 mil barris de petróleo por dia, maior que, pelo menos, quatro outras refinarias no país. Junto com a refinaria potiguar haverá investimentos na implantação de terminais de entrada e saída marítima de produtos na região de Guamaré, inclusive com a necessidade de construção de um duto de cerca de 15 quilômetros que vai melhorar a logística e escoar a produção da usina.Já a Termoaçu representa um investimento de R$ 735 milhões da Petrobras e do grupo Iberdrola. A usina terá capacidade de produzir 340 megawatts de energia elétrica, mais da metade do que consome o Rio Grande do Norte (600 MW), o que contribuirá, decisivamente, para que o Estado se torne auto-suficiente na geração de energia elétrica até 2010. Ao encontrar a obra paralisada, a governadora Wilma de Faria intercedeu junto ao governo federal para que o empreendimento tivesse continuidade.A usina termelétrica produzirá energia elétrica e vapor de água, utilizando gás natural como combustível. A eletricidade gerada atenderá aos clientes da Cosern e da Companhia Elétrica da Bahia (Coelba), além da própria Petrobras, já que o vapor será utilizado para a injeção contínua em poços de extração de petróleo, possibilitando o aumento na produção de petróleo em 12.000 barris por dia.

Auto-suficiente

Com a entrada em operação da usina termelétrica, em Alto do Rodrigues, e de novas usinas eólicas, cujos projetos foram aprovados ou solicitados autorização ao governo federal, o Rio Grande do Norte se tornará auto-suficiente e passará a produzir mais do que os cerca de 600 megawatts de energia elétrica que consome, devendo exportar o excedente."A garantia de que há produção estável e energia disponível no Rio Grande do Norte dá confiabilidade aos investidores que desejam expandir seus negócios, pois elimina o risco de apagões", explica a governadora, ressaltando que a exploração de petróleo e gás em seu território, como já ocorre, insere o Rio Grande do Norte no seleto grupo de estados brasileiros produtores de energia. Pelos dados da Agenda do Crescimento, os investimentos públicos e privados previstos para as áreas de petróleo, gás e outras fontes de energia somam cerca de R$ 6,2 bilhões até 2010.

Fonte: Assecom/RN