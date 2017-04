Estou indignado pela injustiça que está ocorrendo comigo, diz Sid Fonseca

Vlademir Alexandre Sid Fonseca diz que vai processar quem o acusou.

Assumindo a vaga do vereador Adão Eridan (PR) durante 60 dias, Sid Fonseca foi considerado peça fundamental para o início da investigação da Polícia Civil e Ministério Público sobre possíveis irregularidades na apreciação do Plano Diretor de Natal. Em conversas com a procuradora Marise Costa, Sid avisou do suposto esquema de corrupção na Casa e a procuradora, por sua vez, fez a denúncia ao Ministério Público.No transcorrer das investigações, Sid Fonseca não foi apontado como um dos possíveis beneficiados pelo suposto pagamento de propina por parte de empresários. No entanto, o suplente aparece como denunciado pelo fato de que “

aceitou assumir o mandato de vereador sob a condição de votar de acordo com o grupo

”.O ex-parlamentar afirma que não cometeu nenhum ato de corrupção e que recebeu a “notícia desagradável” com surpresa, mas que já está trabalhando junto a um advogado a sua defesa.“Estou indignado pela injustiça que está ocorrendo comigo, mas quero pedir aos meus amigos e familiares que continuem tendo a certeza de que não cometi atos de corrupção passiva, ativa, ou o que for”, declarou Sid.Sobre a acusação, Sid disse que suas atitudes durante o processo de apreciação do Plano Diretor de Natal demonstravam que ele não tinha a intenção de vender voto nem de votar contra os vetos do prefeito às emendas do projeto, fato que tira o sentido da denúncia.De acordo com o vereador, diversas conversas com autoridades ligadas à proteção do Meio Ambiente foram promovidas por ele com o objetivo de mostrar a importância de não aprovar as alterações ao projeto do PDN.“Levei a promotora Gilka da Mata à minha comunidade católica para que ela falasse sobre o projeto. Promovi audiência pública na própria Câmara e convidei, mais uma vez Gilka da Mata e a procuradora Marise Costa para externarem os problemas que as emendas causariam. Não há sentido em dizer que eu estou envolvido”, analisa Sid Fonseca.Sid Fonseca garante que irá provar sua inocência e buscará na Justiça a punição a quem o acusou injustamente. “Quem me acusou terá de provar. Como eu tenho certeza que sou inocente, quem me acusou terá que pagar pelo que fez, pois estou tendo prejuízos profissionais, pessoais e de saúde”, declarou.O suplente disse que irá analisar os autos do processo antes de dar maiores declarações sobre o caso.