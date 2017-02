Justiça de São Paulo determina prisão preventiva do banqueiro Daniel Dantas Banqueiro, detido durante a operação Satiagraha, foi solto na madrugada desta quinta-feira (10). Contudo, novos documentos depõem contra ele e a preventiva foi solicitada.

O juiz da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, Fausto Diniz, determinou a prisão preventiva do banqueiro Daniel Dantas, liberado esta madrugada por liminar em habeas corpus do presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.



Neste momento, Dantas está sendo conduzido por agentes da Polícia Federal para a sede do órgão em São Paulo.



O pedido do juiz deve-se a um conjunto de novos documentos apreendidos pela Polícia Federal na casa de Daniel Dantas. O banqueiro foi preso na terça-feira (8) durante a Operação Satiagraha, da Polícia Federal.