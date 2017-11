Definida rodada de abertura da Copa "Aero é Dez"

Tudo pronto para a Copa "Aero é Dez" de futebol soçaite, que vai homenagear os dez anos de fundação do Aero Football Center de Natal, primeiro complexo esportivo com quadras de grama sintética instalado na cidade.E a organização da competição divulgou nesta quarta-feira (10) a rodada de abertura, que será disputada na manhã do próximo domingo, dia 14. SIM TV! x Diário de Natal e O Jornal de Hoje/Batendo Perna x

Nominuto.com/TV Assembléia

dão o ponta pé inicial às 8h30 para o torneio da Imprensa, que será disputado sempre na preliminar da Copa. Em seguida, começando às 9h, jogam: Intertv Cabugi x TV Tropical e Tribuna do Norte/Correio da Tarde x Band Natal.O torneio principal começa às 9h30 com dois jogos: Gráfica Fernandes x Academia Ápice e Transmar x Coritiba; às 10h25 entram em quadra: União x Educação Física (UnP) e Botton x O Jornal de Hoje. O campeão da Copa "Aero é Dez" leva para casa uma moto zero quilômetro, mais troféu e medalhas; o segundo colocado recebe R$ 2 mil e o terceiro R$ 1 mil em dinheiro.O torneio Imprensa tem como único objetivo confraternizar os profissionais que trabalham nos principais veículos de comunicação de Natal. "Esperamos uma grande festa do esporte. No torneio principal, as equipes terão uma boa chance de disputar uma gorda premiação", comentou Sérgio Vieira, proprietário do Aero Football Center.As regras são as oficiais de futebol soçaite que podem ser encontradas no site da Confederação Brasileira da modalidade. No regulamento do evento, os jogadores inscritos para o torneio imprensa têm que comprovar vínculo empregatício com as empresas - estagiários só com três meses de trabalho.No campeonato principal, serão aceitas apenas duas inscrições de jogadores federados, ou na Federação de Futsal, futebol e ainda Beach Soccer. "Essa foi uma forma que encontramos para equilibrar a competição", explicou Sérgio. A competição segue até o fim do mês com jogos às quartas-feiras à noite e fins de semana.

* Fonte: Aero Football Center.