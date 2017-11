Petrobras deve fechar o ano com superávit em sua conta petróleo, prevê diretor

A Petrobras deverá fechar o ano com saldo positivo em sua conta petróleo, afirmou nesta segunda-feira (15) o diretor de Abastecimento e Refino da Petrobras, Paulo Roberto Costa, durante a Rio Oil & Gas.Segundo ele, a estatal está investindo cerca de US$ 8,5 bilhões em seu parque de refino para melhorar a qualidade do seu combustível e permitir uma maior produção de óleo diesel.“No último mês, a balança ainda esteve negativa, mas continuamos com os dados consistentes que apontam para o superávit da balança. Estamos aumentando a produção interna em mais ou menos 12 mil barris de diesel por dia, através do coque da Reduc [Refinaria Duque de Caxias] e também em outras unidades onde estão sendo feitos investimentos para a otimização da produção de diesel, o que já vem mostrando resultados”, disse Costa.A este esforço, ressalta Costa, se soma o aumento da adição de 1% de biodiesel ao diesel convencional a partir do dia 1º de julho. Isso, acrescentou, elevou para 3% a mistura do combustível ao diesel convencional – o B-3.O diretor de Abastecimento da Petrobras também informou que a empresa pretende priorizar a construção de refinarias no país para aumentar a capacidade do parque de refino da estatal dos atuais 2 milhões de barris por dia para 3,1 milhões nos próximos anos, quando a empresa estará produzindo cerca de 3,8 milhões de barris de petróleo.Embora a estatal continue avaliando oportunidades de mercado, a Petrobras não está mais negociando com a Valero a aquisição de sua refinaria em Arruba, no Caribe, informou Costa. Ainda de acordo com ele, a empresa está na expectativa da decisão da corte arbitral dos Estados Unidos sobre o seu pleito em relação à refinaria de Passadena, onde a empresa brasileira possui 50% de participação.Segundo ele, há a possibilidade da construção de uma sexta refinaria, mas de concreto até o momento somente a decisão da construção das seis unidades já anunciadas.

* Fonte: Agência Brasil.