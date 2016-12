Marcos Aurélio garante que JSB vai se empenhar na campanha de Fátima Secretário da Juventude da Executiva Estadual do PSB nega que esteja sofrendo pressões para deixar cargo comissionado no governo.

O secretário da Juventude da Executiva Estadual do PSB, Marcos Aurélio, garantiu que a Juventude Socialista Brasileira se empenhará na campanha pela eleição da deputada federal Fátima Bezerra, candidata de consenso da coligação entre PT, PSB e PMDB na disputa pela Prefeitura de Natal.



Marcos Aurélio explicou que o posicionamento da JSB a favor da candidatura do deputado federal Rogério Marinho era uma defesa da democracia dentro do partido. Como o grupo saiu derrotado nas convenções, a decisão tomada pelos líderes é de que este segmento pessebista seguirá as orientações da líder maior do partido, a governadora Wilma de Faria.



“No começo desse processo, tomamos uma decisão firme, que era defender a democracia. Por isso que lutamos para que os nossos filiados tivessem o direito ao voto na convenção. Como nos foi imposta uma derrota, nós vamos seguir o caminho adotado pelo partido”, explicou.



Em relação ao cargo comissionado que ocupa (subsecretário da juventude do Governo do Estado), Marcos Aurélio negou que venha sofrendo pressões ou ameaças de exoneração. Ele disse que “os comentários não passam de boatos de pessoas que tenham outros interesses”.



“A governadora Wilma não fez nenhum tipo de pressão nem a mim, nem à JSB. Ela sabe e respeita a nossa decisão no processo pré-eleitoral e não combina com ela este tipo de atitude de represália”, afirmou.



Marcos Aurélio acrescentou que não teme ser exonerado do cargo por causa de sua proximidade com Rogério Marinho, assim como aconteceu com a ex-secretária de Educação, Ana Cristina Cabral, e o ex-diretor da Datanorte, João Bastos.



“Quando se ocupa um cargo, a pessoa tem que estar preparada para ser avaliada. Um cargo comissionado é escolha da governadora e em momento algum ela ameaçou ou deu sinais de que eu seria exonerado. Temor é uma palavra que eu não considero”, finalizou.