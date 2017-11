Inscrições da etapa final dos Jerns terminam na segunda-feira (15) Interessados devem acessar a página eletrônica da Codesp (www.educacao.rn.gov.br) e fazer o cadastramento.

As inscrições para a fase final dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte – JERNS 2008 – terminam nesta segunda-feira (15). Os interessados devem acessar a página eletrônica da Coordenadoria de Desportos (Codesp), da Secretaria Estadual de Educação e Cultura, para fazer o cadastramento.



O endereço é http://www.educacao.rn.gov.br. A competição é promovida pelo Governo do Estado, através da Coordenadoria de Desporto da Secretaria da Educação e da Cultura (SEEC).

A abertura da fase final dos JERNS em Natal está prevista para 10 de outubro, às 9h, no ginásio de esportes Machadinho, em Lagoa Nova. Serão disputas 32 modalidades esportivas nas categorias mirim, infantil e juvenil.



A competição irá reunir as melhores equipes classificadas nas dez etapas regionais do torneio realizadas em Apodi, Nova Cruz, Umarizal, João Câmara, Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz e Assu.



Fonte: Assecom/RN