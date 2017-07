Vereadores criticam ausência de ações contra os alagamentos em Natal Renato Dantas e Salatiel de Souza dizem que administra;áo de Carlos Eduardo é apenas "maquiagem".

Os vereadores de Natal continuam criticando o estado da drenagem e pavimentação das ruas da capital. Na manhã desta terça-feira (12), durante sessão ordinária do Legislativo Municipal, os vereadores Renato Dantas (PMDB) e Salatiel de Souza (PSB) utilizaram a palavra para criticar a ausência de ações voltadas para a melhoria das vias públicas do município.



Na opinião do líder do PMDB na Casa, a cidade cresceu muito nos últimos anos, mas os gestores não determinaram grandes investimentos em esgotamento sanitário e na drenagem das ruas da cidade, o que faz com que o período de chuvas seja de caos para grande parte da população.



“A cidade não agüenta 30 minutos de chuvas, que fica debaixo d’água. As obras do prefeito são de maquiagem, e ela vem caindo junto com as águas”, afirmou Renato Dantas.



Ainda de acordo com o parlamentar, além dos problemas com buracos, alagamento de casas e lentidão nos transportes, a ausência de drenagem nas vias públicas facilita a proliferação de doenças, principalmente nas regiões que os problemas de alagamentos são mais graves.



“Na periferia de Natal é comum ver crianças com sarna, e não há a possibilidade do controle sem que os alagamentos sejam contidos. Até a primeira-dama, que saiu de seu luxuoso apartamento para participar da campanha da amiga Aparecida França (PCdoB), foi vítima da leptospirose durante uma caminhada”, declarou Dantas.



O vereador Salatiel de Souza atentou para os problemas que vêm sendo enfrentados pela população do loteamento José Sarney, Jardim Progresso e do bairro de Nossa Senhora da Apresentação, um dos maiores da zona norte de Natal. Para o parlamentar, a aprovação da administração do prefeito nessas regiões não é tão bom quanto as pessoas vêm dizendo.



“Algumas pesquisas divulgadas na mídia e em colunas de alguns jornais dizem que a aprovação do prefeito é de 70%, mas a população que está debaixo d’água e com os demais problemas oriundos das chuvas não aprovam, com certeza. O jardim Progresso, por exemplo, de progresso só tem o nome”, declarou Salatiel.