Justiça Federal obriga Prefeitura de Mossoró a instalar 12 novos leitos de UTI Decisão do juiz Antônio José de Carvalho Araújo, da 8ª Vara Federal, atende a pedido feito pelo MPF que denunciou a insuficiência de leitos de UTI credenciados pelo SUS em Mossoró.

A Justiça Federal do Rio Grande do Norte determinou que no prazo de 20 dias a Prefeitura Municipal de Mossoró instale 12 leitos de Unidade de Terapia Intensiva, sendo 6 para adulto e 6 para pediatria.



A decisão do juiz Federal Antônio José de Carvalho Araújo, da 8ª Vara Federal (Mossoró), atende a pedido feito pelo Ministério Público Federal que denunciou a insuficiência de leitos de UTI credenciados pelo SUS na cidade de Mossoró. Existiam apenas 17 leitos para atender a população do município e cidades vizinhas.



O juiz determinou ainda que a Prefeitura de Mossoró adote medidas administrativas para criar a Central de Gerenciamento de Vagas, com funcionamento em tempo integral, que deverá ficar responsável pelo controle da ocupação dos leitos de UTI disponíveis nos diversos hospitais públicos ou privados contratados.



Os Governos Federal e Estadual estão obrigados a repassarem os recursos para o Município de Mossoró necessários para o co-financiamento, de forma equânime e tripartite, das despesas com os leitos de UTI. “Omissões dos gestores públicos na prestação de garantias relacionadas à saúde implicam em odiosa inconstitucionalidade, violando um dos fundamentos da República Federativa do Brasil – o princípio da dignidade da pessoa humana (conforme art. 1º da CF de 88). Este possui dimensão de princípio de valor supraconstitucional. Não que seja um princípio absoluto (não há princípios totalmente absolutos), mas que quase não existem razões para que não seja devidamente garantido”, escreveu o Juiz Antônio José na sua decisão.



Ele observou também que não convencem os argumentos apresentados pela União. “Não procedem os argumentos da União Federal de que a distribuição e fiscalização dos leitos de UTI é competência do Gestor Estadual e Municipal, cabendo ao Ministério da Saúde apenas a responsabilidade pelo credenciamento dos leitos, cujos processos serão formalizados pelo Gestor Estadual. O fato de não haver solicitação do Estado do Rio Grande do Norte para o credenciamento de novos leitos de UTI para o Município de Mossoró/RN não exclui a responsabilidade da União, diante da responsabilidade solidária”, destacou o Juiz Federal.



Ele chamou atenção para o fato de que a saúde é um direito fundamental social. “Pode-se dizer que se trata de um direito fundamental social. Veja-se que há uma relação íntima com o próprio direito à vida, à igualdade e à dignidade da pessoa humana, o que faz a discussão da prestação da saúde se tornar uma visão sistemática. Vale interpretá-lo (o direito à saúde!) sob a ótica da máxima efetividade, atribuindo-lhe o sentido que garanta maior efetividade, extraindo-se assim todas as suas potencialidades”, analisou o magistrado Antônio José de Carvalho Araújo.



Fonte: Assessoria de imprensa da Justiça Federal