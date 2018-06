Santos vence Figueirense e ratifica distância do rebaixamento O resultado deixa a equipe do técnico Márcio Fernandes ainda mais tranqüila na 12 ª colocação

O Santos venceu o Figueirense por 3 a 0 neste sábado (25), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa a equipe do técnico Márcio Fernandes ainda mais tranqüila com relação ao rebaixamento, na 12 ª colocação, com 39 pontos, sete a mais do bloco da "degola".



Os gols da vitória alvinegra, que também deixou o time dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, foram de Molina, Bida e Rodrigo Souto. Destaque também para o goleiro Fábio Costa, que defendeu um pênalti batido por Tadeu quando o jogo estava 0 a 0. Já os catarinenses ficaram em situação delicada, com 34, apenas duas posições acima da zona do descenso.



Do outro lado, no Figueira, que vinha de um empate em casa com o Ipatinga, as ausências foram do meia Cleinton Xavier e do volante Magal, ambos no departamento médico.





SANTOS

Fábio Costa; Pará, Adaílton, Fabão e Kleber; Rodrigo Souto, Roberto Brum (Adriano), Bida e Molina (Lima); Robson (Michael) e Kléber Pereira

Técnico: Márcio Fernandes



FIGUEIRENSE

Wilson; Alex, Bruno Perone (Leandro Carvalho) e Asprilla; Diogo, Gomes, William Matheus, Ramon (Edu Sales) e Marquinho; Wellington Amorim (Rodrigo Fabri) e Tadeu

Técnico: Mário Sérgio



Data: 25/10/2008 (sábado)

Local: estádio Vila Belmiro, em Santos/SP

Árbitro: Alício Pena Júnior (Fifa/MG)

Assistentes: Roberto Braatz (Fifa/PR) e Rodrigo Otávio Baeta (MG)

Público: 12.573 torcedores

Renda: R$ 150.052,00



Com informações do UOL Esporte