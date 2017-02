ABC/UnP/Art&C terá a estréia de Sandro Pelé Atleta estava atuando no Santa Cruz/PE onde recentemente sagrou-se campeão da Copa Pernambuco.

Sandro Pelé, o mais novo reforço do ABC/UnP/Art&C para as disputas do Campeonato Norte-rio-grandense de Futsal e a Liga do Nordeste, faz nesta quinta-feira (10) o seu jogo de estréia com a camisa alvinegra. O jogador foi relacionado para a primeira partida da semifinal do primeiro turno do estadual contra Macau, hoje noite, às 20h45, no ginásio municipal de Macau.



Pelé estava atuando no Santa Cruz/PE, onde recentemente sagrou-se campeão da Copa Pernambuco. ``Estou bem fisicamente, pois fiz o meu último jogo na semana passada na decisão da copa pernambucana e pronto para a minha estréia com a camisa do ABC``, declarou o ala/fixo que marcou 11 gols na competição.



O técnico Rogério Mancini definiu a equipe que sairá jogando com Matheus, Charles, Almir, Anderson e Antônio Carlos, os demais relacionados são: Ricardo, Paulo Evandro, Sandro Pelé, Deivinho, Walber, Betinho e Maycon. O ala D edé está lesionado e não enfrenta Macau. O jogo da volta da semifinal é no dia 12, às 14h, no ginásio da Abel Cabral, em Nova Parnamirim.



Fonte: Assessoria de imprensa ABC/UnP/Art&C