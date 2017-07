Pedro Quithé defende passagem gratuita para estudantes

Delma Lopes - A cada dia aumenta o número de carros particulares circulando pelas ruas da capital. Hoje a frota de automóveis chega 164 mil 273. Quem possui um, prefere enfrentar todos os congestionamentos no trânsito a usar o transporte público. Atualmente a maioria dos 430 mil usuários reclama das más condições da frota de ônibus e dos constantes aumentos do preço da tarifa. Com base nisso, qual a solução dos senhores para desafogar o trânsito na capital?

Pedro Quithé -

Esse tema é interessante para que as informações saiam da caixa-preta e venham à tona. Temos que tratar de planejamento estratégico. Precisamos cuidar dos funcionários que tem seus salários defasados. Hoje o motorista ganha R$ 1.014 e o cobrador ganha pouco mais R$ 600. Temos que tratar com carinho esse funcionários. Ele precisam voltar a ganhar como há 15 anos. Deveremos implantar a passagem gratuita para os estudante.