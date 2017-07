Servidores de Saúde do Estado se mobilizam no Walfredo Gurgel

Ellen Paes Os servidores se reúnem amanhã com governo e caso não sejam atendidos, devem entrar em greve.

As reivindicações dizem respeito a três meses de atraso no salário referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2006; e a uma reposição salarial de 3%, referente a dois anos do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.“O plano começou em setembro de 2006 e o governo só começou a pagar em dezembro. Foi negociado para ser pago no primeiro semestre de 2007, mas até agora nada”, diz o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado (Sindsaúde), Ronaldo do Nascimento.Segundo ele, à época, o então secretário-chefe da casa civil, Aluísio de Lacerda, explicou que a falta de pagamento se deu por um limite prudencial orçamentário - fato que não convence a categoria.O levante é o último da série de manifestações que os trabalhadores vêm realizando desde o último dia 23 de julho.A primeira mobilização ocorreu no hospital Santa Catarina; a segunda, no dia 30 de julho, foi realizada no hospital Giselda Trigueiro, e a terceira, no último dia 6 de agosto, no Centro de Saúde Reprodutiva do Alecrim.Amanhã (14), os servidores se reúnem em audiência com o secretário de saúde do estado, George Antunes, para que sejam apresentadas soluções aos pontos da pauta de reivindicação.“Caso o que estamos pedindo não seja atendido, vamos marcar uma assembléia para a próxima semana, na qual será decidido se entramos em greve por tempo indeterminado ou não.”