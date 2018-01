Fafá Rosado recupera registro de candidatura

A prefeita de Mossoró, Fafá Rosado (DEM), recuperou o registro de candidatura após julgamento nesta quarta-feira (24), no TRE.O voto decisivo foi do juiz Roberto Guedes, que elevou o placar a favor de Fafá para quatro a um, conferindo a Fafá a vitória antecipada. "Não houve desproporcionalidade no pleito, de modo que não há conduta vedada", argumentou o juiz.Com os votos do juiz Fernando Pimenta e do desembargador e presidente do TRE-RN, Expedito Ferreira, o placar final foi elevado para seis votos a um.Votaram contra a cassação de Fafá Rosado os juízes Fábio Hollanda, Soledade Fernandes, Magnus Delgado, Fernando Pimenta e o presidente do TRE, Expedito Ferreira. O único voto a favor da cassação partiu do desembargador Cláudio Santos.