O PT não tem o costume de usar dinheiro público em manifestações eleitorais, rebate Adriano Gadelha.

Quem vai pagar a conta é o PT. Após a visita a cidade de Mossoró, onde inaugura obras, o presidente Lula virá a Natal participar de comício da candidata Fátima Bezerra. De lá para cá, como determina a legislação, “o partido é que vai bancar tudo”, declara Adriano Gadelha.Um dos candidatos a prefeito de Natal, Sandro Pimentel (PSOL), acusou o presidente Lula de usar o “dinheiro gerado pelo impostos que a sociedade paga”, para cobrir as despesas da viagem dele à capital potiguar, onde subirá no palanque de Fátima Bezerra e pedir o voto.Representante do Diretório da legenda, Adriano Gadelha não gostou nem um pouco das declarações do adversário. “Se eles têm o costume de usar dinheiro público nas manifestações deles, nós não”, ressalta.Esta é a primeira vez que Lula vem ao Rio Grande do Norte nesta eleição, e apesar de ir à Mossoró, onde também possui uma candidata representante da sua bancada, a deputada Larissa Rosado (PSB), o presidente só participará de manifestação eleitoral aqui. Lá é por conta do governo, aqui o partido afirma que segue o que manda a lei.“O presidente é rígido nessa questão. Todas as atividades eleitorais que ele participou aqui desde 2006 foi o partido que bancou”.A mobilização da coligação “União por Natal” está marcada para começar às 17h, segundo o diretório do partido. O presidente Lula deve subir ao palanque às 18h.Os petistas exaltam, “Natal é uma das poucas capitais do Brasil que tem o privilégio de receber a visita do presidente, antes daqui só São Paulo”.Em um primeiro momento havia a expectativa em torno do local para realização do comício. Há dois anos quando este aqui para colaborar com governadora Wilma de Faria em sua campanha para reeleição, o presidente reuniu uma multidão no Estádio Machadão, mas desta vez, a comitiva presidencial vai para o outro lado da cidade.“A ida para zona norte não é puro acaso, é um compromisso com a região onde estão sendo realizadas várias obras como o Pró-transporte, drenagem, pavimentação e saneamento básico no bairro Nossa Senhora da Apresentação”.