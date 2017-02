Polícia Federal faz a maior apreensão de cocaína do ano no RN

PF/Divulgação Ana Cristina Lopes tentava voltar para Lisboa com quase 30 quilos de cocaína

Ao todo, 27,9 kg da droga estavam em poder da comissária de bordo portuguesa, Ana Cristina Lopes Borges Marta, de 31 anos, residente na cidade do Madeiro-Portugal, que havia embarcado em São Paulo e fazia conexão para regressar ao seu país.Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes realizavam uma fiscalização de rotina junto a passageiros de vôos internacionais quando observaram através do raio X, que a bagagem de Ana Cristina possuía um volume diferenciado. Desconfiados de que poderia se tratar de substância entorpecente, foi solicitado àquela estrangeira, na presença de testemunhas, que abrisse todas as suas malas e, em duas delas, enroladas em peças de roupa, foram encontrados cerca de 27 “tijolos” de cocaína pura.Presa e conduzida para a sede da Polícia Federal no bairro de Lagoa Nova, onde se encontra à disposição da Justiça, a acusada de tráfico internacional de drogas durante a lavratura do flagrante invocou o direito constitucional de permanecer calada e disse que só falaria em juízo.Enquadrada na Lei 11.343/06, em caso de condenação, Ana Cristina Marta, poderá pegar até 15 anos de reclusão.Esta foi a décima apreensão de cocaína que a Polícia Federal fez somente este ano no Aeroporto Augusto Severo. Onze pessoas foram presas (cinco eram mulheres) e o total da droga já chega aos 76 kg.

* Fonte: Comunicação Social da PF/RN.