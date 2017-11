A nadadora Edênia Garcia faturou a medalha de bronze na prova dos 50m livre da classe S4. A brasileira fez o tempo de 53"28.Quem sobrou na prova foi a mexicana Nely Miranda. Ela bateu o recorde mundial com a marca de 46s27 e foi nada menos do que 6s54 mais rápida do que a segunda colocada, a americana Cheryl Angelelli.

Fonte: www.cpb.org.br