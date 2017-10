Clodoaldo faz um último teste nesta sexta-feira em Pequim Comitê Paraolímpico Brasileiro protestou a decisão e o atleta passa por nova classificação amanhã, às 15h (horário de Pequim

O nadador Clodoaldo Silva foi reclassificado para classe S5 nesta quinta (04/09) em Pequim. O atleta se submeteu aos testes de avaliação funcional e o resultado foi divulgado logo em seguida.



O atleta pertencia à classe S4 e nela conquistou 6 medalhas de ouro e uma de prata na Paraolimpíada de Atenas. O nadador também foi eleito o melhor atleta paraolímpico do ano de 2006 pelo IPC.



O Comitê Praolímpico Brasileiro protestou a decisão do IPC com base em questões técnicas e o IPC aceitou o recurso. O nadador terá de passar por uma nova classificação nesta sexta, às 15h (horário de Pequim). Esta é a última chance de reverter o resultado, caso contrário Clodoaldo passará a nadar na classe S5 no esporte paraolímpico já nesta edição dos Jogos.



Clodoaldo é considerado um atleta limítrofe, com características tanto da classe S5 quanto da classe S4. Para os avaliadores da delegação brasileira o atleta se encaixa no quarto nível.



O presidente do Comitê Praolímpico Brasileiro, Vital Severino, concedeu uma entrevista para a imprensa logo após a divulgação do resultado.



"No esporte paraolímpico todos os sistemas estão em evolução, inclusive a classificação funcional. Não acreditamos em perseguição ao Clodoaldo. Todos os atletas estão sujeitos a isso e devem cumprir as regras", disse Vital.



O presidente afirmou que o CPB fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar o atleta.



"Ele precisava comparecer à avaliação funcional para que pudéssemos ajudá-lo. Agora tomaremos todas as medidas cabíveis", avisou o presidente.



Assessoria do Comitê Paraolímpico