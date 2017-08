Prefeito de Rockport, no Texas, confirma um morto em passagem do furacão Harvey

O prefeito de Rockport, Charles Wax, confirmou em entrevista coletiva neste sábado (26) que pelo menos uma pessoa morreu na passagem do furacão Harvey pelo Texas. As informações são da Agência EFE.

Wax, que não deu detalhes sobre a identidade da vítima, afirmou que o furacão deixou uma "devastação generalizada" e que "algumas casas, escolas e comércios foram fortemente danificados ou completamente destruídos".

O juiz Burt Mills, do condado de Aransas, ao qual pertence Rockport, especificou que a pessoa que morreu "ficou presa em sua casa durante um incêndio no meio da tempestade".

Os funcionários locais indicaram que há entre 12 e 14 pessoas que sofreram ferimentos leves devido à tempestade.

Por enquanto, o governo do Texas não ofereceu dados sobre o número total de feridos e mortos, embora o governador do estado, Greg Abbott, tenha se comprometido a oferecer essas informações o mais rápido possível.

Rockport, uma cidade de quase 9 mil habitantes, amanheceu devastada, com ruas completamente alagadas, árvores derrubadas, sinais de trânsito arrancados, edifícios danificados e até barcos virados pela força do vento, de acordo com imagens transmitidas pelas emissoras locais.

O furacão Harley, o mais forte a atingir os Estados Unidos em 12 anos, tocou a terra no estado do Texas na sexta-feira, com ventos de até 215 km/h.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões (CNH, na sigla em inglês), Harvey perdeu força nas últimas horas e regrediu para a categoria de tempestade tropical, ao registrar ventos de até 110 km/h.

O que mais preocupa agora são as chuvas, que podem causar inundações em cidades como Houston, a quarta maior dos EUA, com uma população de 2 milhões de pessoas e onde as autoridades temem o transbordamento de rios.