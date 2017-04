12 atletas da Sadef participam de competição de basquete Eles vão disputar o Campeonato Norte Nordeste de Basquete em Cadeira de Rodas, em Recife.

Dos dias 30 de julho a 3 de agosto, Recife receberá o Campeonato Norte Nordeste de Basquete em Cadeira de Rodas, competição que reunirá os principais atletas da modalidade no país.



O Rio Grande do Norte será representado por 12 atletas da Sadef, a Sociedade Amigos do Deficiente Físico - Sadef /RN. Os participantes da competição em Recife são: Elias Santos, Renato Freitas, João Gomes, Francisco Oliveira, Gilberto dos Santos, Luiz Sérgio de Lima, Patrício Bezerra, Sandro de Oliveira, Valter Ribeiro, Alyson Bezerra, Emanoel Silva e José Filho.



Os atletas sairão de Natal no dia 30 de julho, acompanhados pela comissão técnica. A disputa ocorrerá no estádio Geraldão, na capital pernambucana. Treinador da equipe há três anos, quando o basquete em cadeira de rodas voltou a ser praticado no Estado, Mateus Dantas acredita que a sorte será um dos fatores para um bom resultado dos atletas. "Dependendo da chave em que ficarmos, iremos mais longe na competição", explica.



A prova é considerada importante porque é um atalho para o Campeonato Brasileiro, realizado em novembro. As três primeiras colocadas participarão da disputa nacional. De acordo com Mateus, as equipes de João Pessoa e Recife são as mais fortes, com o maior número de atletas da seleção brasileira e que foram convocados para Pequim.



O técnico explica que há 15 anos, o RN era potência no esporte, mas que fatores como o alto custo da modalidade impediram que o Estado continuasse na ponta, história que os atletas da Sadef pretendem reescrever.



"Com o nosso patrocínio, hoje conseguimos tornar viável a prática do esporte, mas o custo é realmente muito alto. Uma cadeira , por exemplo, chega a custa R$ 4 mil", conta Mateus.



Para ele, o investimento nos deficientes físicos tem aumentado bastantes nos últimos anos, proporcionando a prática do esporte. Instituições como a Sadef facilta esse trabalho.



Os participantes estão treinando forte há um mês para a competição em Recife. Todos os dias, eles se reúnem no Ginásio do Campus, onde se preparam durante duas horas e meia.



O ritmo é pesado, mas os atletas sabem que apenas com dedicação máxima conseguirão resultados positivos nos campeonatos. Apenas quatro dos 12 atletas estão participando do primeiro campeonato. Os demais são experientes, o que contribui para a boa atuação do time potiguar.



Para o presidente da Sadef, Clodoaldo Silva, a entidade está dando um importante passo para o crescimento da modalidade com a participação em importantes competições. Outras nove seleções vão disputar o torneio, que: Alagoas, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Ceará, Maranhão e Espírito Santo.



Fonte: Assessoria de imprensa Sadef/RN