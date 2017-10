Adolescente de 14 anos é executado por comparsas assaltantes Josonielson era uma espécie de “tesoureiro” do grupo, mas foi morto após desentendimento para partilha de dinheiro vindo de assaltos.

O adolescente Josonielson Bezerra Barbosa, de 14 anos, foi executado com pelo menos quatro tiros, na tarde desta sexta-feira (5), no conjunto Vale Dourado, bairro Nossa Senhora da Apresentação, zona Norte de Natal. Segundo informações prestadas por populares à polícia, a vítima fazia parte de um grupo de assaltantes e morreu por uma confusão referente à partilha do dinheiro.



De acordo com o chefe de Operações do Comando do Policiamento da Capital, major Alarico Azevedo, por volta das 15h, três jovens passaram de bicicletas pela rua dos Protetores, no Vale Dourado, e efetuaram os disparos contra o adolescente. O jovem morreu no local.



Major Alarico destacou que: “os moradores do Vale Dourado informaram que Josonielson era uma espécie de ‘tesoureiro’ do grupo, responsável pela divisão do dinheiro adquirido nos assaltos. Por causa de um desentendimento entre eles, os demais resolveram matar o adolescente”.



Como a lei do silêncio impera na maioria dos locais onde os índices de violência são altos, os moradores não quiseram informar à polícia quem seriam os três jovens que assassinaram Josonielson. O corpo do adolescente já está no Instituto Técnico-Científico de Polícia, onde passa por necropsia.