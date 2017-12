Fé e auto-estima através da música

Divulgação Dupla está levando o show “Retalhos da Vida” para algumas cidades do interior do estado.

O registro em vídeo promete transpor, de maneira fiel para a tela, o show das duas amigas, que propõem, por meio de músicas religiosas e palestras motivacionais, uma reflexão sobre a espiritualidade e os valores humanos, despertando, em cada membro da platéia, o empenho na busca do resgate de sua auto-estima.Léia Maria Fernandes e Sônia Abreu Falcão se conheceram há 36 anos, nos encontros do grupo de jovens da igreja de Quipapá, município do interior de Pernambuco. Apaixonadas por música e poesia, as duas logo começaram a compor e tocar juntas. O trabalho sério que daria origem à dupla, porém, seria adiado por alguns anos devido a uma breve separação. "Vim morar em Natal e Léia ficou em Pernambuco. Quando nos reencontramos, pensamos logo em formar a dupla", conta Sônia.Conservando a amizade e a paixão pela música que as uniu na adolescência, Sônia e Léia não hesitam em utilizar a diversidade de ritmos em seu favor, para transmitir sua mensagem de harmonia para o público. "Nosso show é bem eclético: tem músicas mais lentas, tem rock, forró, música infantil", enumera Sônia Falcão, educadora e musicista. "Já o CD novo é mais sereno, segue uma linha mais calma".Sônia tem uma razão a mais para ressaltar o novo trabalho. Este será o primeiro registro totalmente composto por músicas de autoria da dupla, já que nos CDs anteriores, todos gravados e promovidos sem o apoio de qualquer gravadora, havia espaço para releituras de outros compositores."Nós duas já tínhamos composições próprias desde antes de formar a dupla e sempre apresentamos essas músicas nos shows. Não são necessariamente músicas religiosas, mas sim canções de alegria", define Sônia.A fórmula tem feito sucesso. As duas já contam com mais de 1.500 apresentações no currículo, em escolas, universidades e até uma rápida passagem de cinco datas pelos Estados Unidos. "Estávamos participando de um convento de férias em Nova Iorque e aproveitamos para apresentar nosso trabalho para o pessoal de lá. Eles acabaram gostando e recomendando a outras pessoas, que agendaram apresentações em Staten Island e Manhattan. E a recepção foi ótima, o pessoal adorou!".Antes do lançamento do CD, a dupla leva o show Retalhos da Vida para Ceará-Mirim, no dia 22 de setembro, Parnamirim, no dia 26, em Areia Branca, no dia 27, e em Fontes, no dia 28.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 13 a 19 de setembro de 2008)