Polícia prende quadrilha cearense que fez “arrastões” na Esperança Dois homens e duas mulheres foram presos com notebook, jóias, celulares e dinheiro levados de dois apartamentos no sábado à tarde.

A polícia potiguar prendeu no sábado (13) uma quadrilha cearense que fez “arrastões” em dois apartamentos de um mesmo condomínio na Cidade da Esperança, na zona Oeste de Natal. Os crimes foram cometidos na manhã do mesmo dia. As prisões só foram possíveis porque um vizinho achou estranho a presença do carro em que eles estavam no local e anotou as placas.



Os presos são: Edmundo Luiz Alves Guilhor, de 31 anos; Josemar Alves de Freitas, 33; Marcela da Silva Torres, 25; e Ariana Cristina de Lima, 23.



Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na delegacia de plantão da zona Sul, os quatro chegaram a Natal na sexta-feira (12). O grupo, que mora em Fortaleza, chegou à cidade usando um Polo de placas JOJ-7570/CE.



“Por volta das 11h, as duas mulheres ficaram no apartamento da pousada em que estavam e os dois homens saíram, seguindo direto para o condomínio Monte Carlos, na rua Belo Monte, na Cidade da Esperança. Eles entraram em dois apartamentos e furtaram tudo o que puderam”, falou o delegado Egídio Chagas, titular do 8º Distrito Policial (delegacia da Esperança).



Um vizinho achou estranho a presença do carro e dos homens, que saíram com os objetos, e anotou a placa do carro. Após eles saírem, o furto foi comprovado pelos moradores do prédio. A Polícia Militar foi acionada e já à noite, ainda na Cidade da Esperança, o veículo foi achado. Edmundo e Josemar, assim que foram abordados, acabaram confessando os crimes.



Os policiais foram até a pousada onde eles estavam hospedados e acharam todo o material que havia sido furtado. Os quatro foram levados para a plantão e autuados por furto e formação de quadrilha. A polícia ainda investiga se as duas mulheres tiveram ou não participação direta nos crimes.