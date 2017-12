I Festival da Canção e da Cultura Potiguar (Festcap) está com inscrições abertas

O I Festival da Canção e da Cultura Potiguar (Festcap), promovido pela Assembléia Legislativa já está com as incrições abertas e segue até o dia 30 de setembro. O projeto é uma iniciativa do presidente e deputado Robinson Faria e tem como objetivo incentivar os novos talentos da música e cultura potiguar.O Festival terá duas modalidades: estudantes ou para o público geral, podendo concorrer somente potiguares com letras na Língua Portuguesa Brasileira.Na categoria estudantil poderão concorrer alunos (as) das escolas do Rio Grande do Norte matriculados e freqüentando sala de aula à partir da 9ª série até o final do ensino médio. Um mesmo candidato não poderá se inscrever nas duas modalidades.Serão oferecidos R$ 32 mil em prêmios para os participantes e escolas vencedoras. A primeira fase eliminatória acontecerá em Natal, no ginásio Machadinho, dia 17 de outubro. As outras fases classificatórias acontecerão em Mossoró, Assu, Santa Cruz e Caicó. Já para a grande final, o festival volta à capital potiguar.O candidato poderá inscrever até duas músicas de sua autoria ou em parceria com outro compositor para o processo de pré-seleção, sendo que, somente uma música poderá ser selecionada e classificada para as apresentações.As inscrições deverão ser realizadas na Assembléia Legislativa, em Natal, e nas prefeituras de Mossoró, Assú, Caicó e Santa Cruz, no horário das 8h às 18 horas. O candidato optar pela inscrição via Correios enviando o formulário para o seguinte endereço: 1º Festival daCanção e da Cultura Potiguar, Cerimonial da Assembléia Legislativa - Praça 7de Setembro, S/N- Centro – Natal - CEP:59025-300.O regulamento do festival está disponível no site da AL: www.al.rn.gov.br