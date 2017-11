Ferdinando define titulares contra o Criciúma Técnico mexe na equipe tentando evitar a segunda derrota seguida fora de casa.

O ABC está definido para o jogo contra o Criciúma no Estádio Heriberto Hulse, nesta terça-feira (16). O meia Fabiano Gadelha e Panda, na lateral esquerda, estão confirmados e substituem Walney e Piauí.



Os dois clube tentam se reerguer após derrotas na 24ª rodada da Série B. O alvinegro caiu diante do Juventude por 3 a 0, enquanto o Criciúma foi derrotado pelo Bahia por 2 a 0.



A novidade do time de Santa Catarina é a possível contratação do atacante Valdiran, de 27 anos. O jogador teve passagens pelo Vasco e no exterior, pelo Qatar.



O atleta, indicado pelo técnico Paulo Campos, deve assinar contrato com o time ainda nesta terça-feira (16) e espera a regularização para atuar pelo clube. Em dois dias, o time anunciou a segunda contratação. Na segunda (15), foi a vez de Sidnei, ex-portuguesa.