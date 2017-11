Sete municípios do estado terão candidato único para a Prefeitura

Sete municípios do Rio Grande do Norte terão candidatos únicos ao cargo de prefeito. Todas as cidades estão na Zona Oeste do estado e, entre os postulantes à prefeitura, quatro são homens e três mulheres. Os municípios são Antônio Martins, José da Penha, Luís Gomes, Major Sales, Portalegre, Viçosa e Taboleiro Grande.Entre os candidatos únicos, três estão buscando a reeleição: Maria Elce Fernandes (Major Sales), Euclides Souza (Portalegre) e Maria José Oliveira (Viçosa). Os outros candidatos são o médico Edmílson Fernandes (Antônio Martins), o estudante Abel Kayo Oliveira (José da Penha), o advogado Carlos Fernandes (Luís Gomes) e a servidora pública estadual Maria Miriam Paiva (Taboleiro Grande).No município de José da Penha, no entanto, a chapa continua com um problema. É o que o candidato a vice, Francisco Henrique da Costa Rozendo (PR), aguarda julgamento do TRE para saber se poderá disputar o pleito. Caso não consiga na Justiça, Abel Kayo, candidato único do município, poderá indicar um outro vice.Como todos os municípios têm menos de 200 mil eleitores, os candidatos serão eleitos obtendo a maioria dos votos válidos, excetuando-se os brancos e nulos. Desse modo, os prefeitos podem ser eleitos apenas com os próprios votos.

Abaixo, o nome dos municípios, seus candidatos, partidos e coligações:

Antônio Martins

Edmílson Fernandes (Prefeito) : PTFrancisca Ednália Ferreira das Chagas (Vice) : PMDBColigação : “Antônio Martins para Todos”

José da Penha

Abel Kayo Fontes de Oliveira (Prefeito) : PDTFrancisco Henrique da Costa Rozendo (Vice)* : PRColigação : “José da Penha de Todos”* Substituto majoritário pendente de julgamento

Luís Gomes

Carlos José Fernandes (Prefeito) : PPFrancisco Tadeu Nunes (Vice) : PPSColigação : “Unidos pelo Progresso de Luís Gomes”

Major Sales

Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes (Prefeito) : PSBDamiana Nasário de Figueiredo Oliveira (Vice) : PSBColigação : “Major Sales Seguindo em Frente”

Portalegre

Euclides Pereira de Souza (Prefeito) : PMDBLaura Luana Brunet de Oliveira Freitas (Vice) : PPColigação : “Unidos por Portalegre”

Taboleiro Grande

Maria Miriam Pinheiro de Paiva (Prefeito) : PMDBRosa Maria Silva de Queiroz (Vice) : PMDBColigação : “Vontade de Todos”

Viçosa

Maria José Oliveira (Prefeito) : PTBTeresinha Martins Silvério (Vice) : DEMColigação : “Unidos pelo Progresso”

Com informações do site do TRE.