Polícia prende dupla acusada de assaltos em Parnamirim

David Freire Wilson e Thiago foram presos em Parnamirim.

Crédito Material foi apreendido na casa onde estavam os dois acusados.

O delegado Graciliano Lordão, titular da 1ª DP, disse que “há duas semanas vinha recebendo denúncias que existia uma casa em Monte Castelo com um movimento estranho de pessoas, que passavam o dia na residência e só saiam à noite para fazer badernas e assaltos”.Sabendo disso, o delegado designou que fosse realizado um levantamento de informações no local. “Nossa intenção era fazer esse trabalho depois das eleições, mas uma pessoa veio à delegacia e nos contou que teve a bicicleta roubada por três homens e uma mulher no sábado passado. Com essa característica, resolvemos agir logo e fomos até a casa”, declarou.Todos foram levados à delegacia e lá o delegado informou que Thiago responde a um procedimento por roubo em João Câmara enquanto Wilson é acusado de envolvimento em um homicídio praticado no dia 30 de agosto deste ano, em Parnamirim. “Um dos adolescentes também tem passagem pelo Ceduc”, completou Lordão.O delegado informou que Thiago e Wilson serão autuados por receptação, corrupção de menores e formação de quadrilha. Graciliano Lordão informou que ainda há duas pessoas foragidas: um homem, identificado como Wellington Duarte, que alugou a casa onde as pessoas foram presas, e uma mulher, ainda não identificada.Lordão pediu que quem reconhecer algum dos acusados pela prática de outros crimes pode ligar para a delegacia no telefone 3644-6408.