Ricardo e Cristiane Abreu não farão novo pronunciamento sobre Operação Impacto

Os empresários Ricardo Abreu e Cristiane Abreu não deverão fazer pronunciamento à imprensa sobre a acusação do Ministério Público sobre o envolvimento dos dois no esquema de corrupção na Câmara Municipal de Natal, investigado pela Operação Impacto.Havia a expectativa por parte da imprensa de que os proprietários da Abreu Imóveis enviassem comunicado rebatendo as acusações de que seriam os corruptores ativos do esquema de manipulação da votação do Plano Diretor de Natal. No entanto, o advogado do casal afirma que não há nenhum fato novo.“Eles não farão comunicado oficial porque tudo que eles tinham a dizer já foi dito no ano passado. Em mais de um ano de investigação, não houve um único fato novo envolvendo os dois. Não há necessidade de novo pronunciamento”, afirmou o advogado Erick Pereira.No ano passado, os proprietários enviaram nota à imprensa afirmando que os dois cheques de R$ 50 mil citados na investigação corresponderiam à compra de um imóvel no edifício Rio Mar, na Avenida Deodoro da Fonseca. No entanto, o Ministério Público afirma que os cheques foram destinados ao pagamento de vereadores que teriam votado contra os vetos do prefeito Carlos Eduardo a emendas do Plano Diretor de Natal.O suposto proprietário do imóvel, bem como as duas testemunhas do contrato, também são denunciados por lavagem de dinheiro.Clique aqui para ler, na íntegra, a nota enviada pela Abreu Imóveis em 27 de julho de 2007.