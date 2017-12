Prefeitura teria cancelado convênio de servidores De acordo com a empresa de meio eletrônicos Policard, os descontos em folha foram suspensos.

Nesta quinta-feira (18), uma funcionária da Secretaria Municipal de Educação (SME) revelou que os serviços oferecidos pelo cartão de convênio Policard foram suspensos. Tandra Mara Barbosa dos Santos disse que teve o cartão bloqueado ao tentar efetuar um compra em um supermercado do bairro. A situação é a repetição do que aconteceu com ela há 20 dias.



Tandra explicou que entrou em contato com a empresa que tem filial em Natal. De acordo com um funcionário da Policard, Márcio Júnior, a companhia teria cancelado os serviços depois de receber da Prefeitura o pedido de suspensão de todos os descontos em folha. O funcionário disse que um acordo tentou ser feito, mas diante da negativa, o serviço foi bloqueado.



Eudes de Andrade, do setor financeiro da Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência (SEMAD), desmentiu o fato. Para ele o que acontece é que muitos servidores não podem exceder os 30% baseado sobre o salário dos funcionários municipais. Fato que pode ter explicado o bloqueio de alguns servidores.



Eudes afirmou que a Prefeitura não interfere nos descontos e atribuiu o problema à prestadora do serviço. “Muita gente tem reclamado conosco depois que saiu essa informação.Nós apenas contratamos o serviço e a Policard está colocando a culpa desse problema em nós. Não partiu qualquer ordem para que o serviço fosse suspenso”, explicou.



Para tentar resolver o impasse, uma reunião entre as duas partes foi marcada para a manhã desta sexta-feira (19) no Semad. Eudes garantiu que se não houver a resolução para a situação, o serviço será cancelado. O funcionário da Policard Márcio Júnior não foi encontrado para dar outras informações.