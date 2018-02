Bush insiste na aprovação do plano de resgate O presidente norte-americano admitiu que os US$ 700 bilhões são uma quantia expressiva, mas justificado pelo tamanho do problema

Nova York - O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, lamentou hoje (30), na Casa Branca, a rejeição do pacote do governo para salvar a economia norte-americana. Ele disse que estava desapontado com o resultado da votação ontem (29) na Câmara, mas garantiu que o processo de negociação em busca de uma legislação para resolver o problema vai continuar.



“Eu garanto aos cidadãos de todo o mundo que este não é o fim do processo legislativo”, afirmou.



Bush reconheceu que o processo legislativo é complicado e que o voto dos congressistas é difícil. “Muitos deles não gosta do fato de a nossa economia ter chegado a esse ponto, e eu entendo isso. Mas a realidade é que estamos em uma situação urgente, e as conseqüências vão piorar a cada dia se não agirmos”, alertou.



O presidente norte-americano admitiu que os US$ 700 bilhões previstos no pacote do governo são uma quantia expressiva, mas segundo ele pode ser justificado pelo tamanho do problema.



Segundo Bush, a queda nos mercados financeiros registrada ontem tem impacto direto nos fundos de pensões, planos de previdência e na poupança dos americanos.



O presidente norte-americano disse que representantes do governo vão conversar hoje com líderes do Congresso para buscar uma alternativa para o projeto apresentado pelo governo que possa ser aprovada pelos parlamentares.



“Nossa economia está dependendo de uma decisão do governo. Quanto mais rápido resolvermos o problema, mais rápido poderemos recuperar o crescimento e a criação de empregos”, defendeu.





Agência Brasil