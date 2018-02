Ceramista é preso praticando crime eleitoral em Cruzeta

O ceramista Rodrigo Paulo dos Santos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira, 1º de outubro, distribuindo envelopes contendo dinheiro e santinhos do candidato a vereador Porfírio (PSB) e do candidato a prefeito José Sally (PSB).Segundo Olavo Dantas, delegado da Regional do Seridó, responsável pelo município de Cruzeta, o flagrante aconteceu por volta das 13h30.Ainda segundo o delegado, Rodrigo foi abordado pelo proprietário da Cerâmica e confessou o crime.“Ao ser preso, ele confessou que já havia distribuído em mais de 10 casas de ceramistas”, afirma o delegado, dizendo que a compra de votos se configura em crime eleitoral grave.“Isso serve de alerta para que candidatos e pessoas envolvidas em política não pratiquem crime dessa natureza”.O ceramista foi autuado em flagrante e está preso na Delegacia de Polícia de Cruzeta.