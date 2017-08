Funcionários do Samu se reúnem nesta segunda-feira para discutir pagamento Na reunião, será discutida uma solução para quitar débito com socorristas.

Os funcionários terceirizados do SAMU Metropolitano têm uma nova reunião com a Secretaria Estadual de Saúde às 14h desta segunda-feira (18), na sede da Sesap, para tratar do pagamento dos socorristas, atrasado há mais de três meses.



Altemar Gabriel Pereira, representante da categoria, informou que ”ficou deliberado que o SAMU vai continuar prestando serviço à população até a reunião de hoje”.



Atualmente, são 52 motoristas, contratados de forma terceirizada pela empresa A&G, cujos donos estão sendo acusados pela Polícia Federal de fraudar licitações em contratos com a Secretaria de Saúde. Os terceirizados estão sem receber porque o Governo do Estado não está repassando à firma a verba do Governo Federal.