Com a inflação, consumidor precisa conter gastos

A Fundação Getúlio Vargas divulgou, nesta segunda-feira (7), que o IPC-C1 (Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1), calculado com base nas despesas de consumo das famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos, acumula alta de 5,97% neste primeiro semestre. Mas na prática, o impacto da inflação pode ser muito maior, principalmente em Natal, que tem uma das cestas básicas mais caras do país. Para não ser tão prejudicado, consumidor precisa se controlar.De acordo com o economista, Janduí Nóbrega, a previsão da inflação para este ano é superior a 6%. Só que este é o número oficial. Ele explica que extra-oficialmente, os consumidores já sentem uma inflação muito maior. “O consumidor já encara nas prateleiras dos supermercados e nas lojas aumentos como o do feijão, que no início do ano custava R$ 1,98, o kg, e agora já está em R$ 4,50”, diz.A inflação pesa ainda mais no bolso dos consumidores das classes C, D e E, que são os assalariados. “São aqueles que têm menos recursos para gastar”, explica.Segundo o economista, Natal é uma das cidades onde a inflação é mais evidente. “Basta dizer que a cidade tem uma das cestas básicas mais caras do país, que representando 55% do custo de vida”.Nóbrega acrescenta que o aquecimento financeiro, com o adiantamento da primeira parcela do 13º pode contribuir para que a inflação continue crescendo, já que aumenta o consumo. Então, para frear o aumento dos preços o único caminho é reduzir o consumo. “O consumidor precisa planejar as receitas e só comprar por necessidade e não por impulso. Também é muito importante comprar à vista”, orienta.

Cesta básica



Na última pesquisa divulgada pelo Procon Municipal, na sexta-feira (4), a cesta básica acumulava alta de 2,67% nas últimas quatro semanas. O custo médio da cesta básica para consumo mensal de uma família de seis pessoas – quatro adultos e duas crianças – que era de R$ 321,51 na semana passada, subiu para R$ 327,42.Os produtos industrializados e semi-elaborados, que têm maior peso na composição da cesta, subiram 1,89% (média), os produtos de higiene e limpeza subiram 2,78%, e os legumes, frutas e verduras, 0,84%.