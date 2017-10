Cidadão terá nova ferramenta para fiscalizar uso de recursos da União

A Comissão Mista de Orçamento lança nesta quarta-feira (3) uma ferramenta de busca que vai permitir que o cidadão acesse, pela internet, relatórios simplificados sobre as verbas empenhadas pela União e o respectivo detalhamento do que deve ser feito com esses recursos no município.O lançamento será feito em entrevista coletiva, às 11h, na sala de reuniões da presidência da comissão.Atualmente já é possível acompanhar os recursos transferidos da União para estados e municípios. A novidade é que agora a divulgação será ampliada para abranger também o dinheiro empenhado. Para obter as informações, basta acessar o site do Orçamento Brasil e clicar no ícone Fiscalize.

* Fonte: Agência Brasil.