Alexandre Oliveira deve se apresentar hoje no ABC Volante vem do Santa Cruz de Recife, onde era capitão da equipe e ídolo da torcida.

Alexandre Oliveira, jogador de 30 anos, volante, capitão do Santa Cruz de Recife, clube que amargou seu rebaixamento para a Série D do Brasileiro, deve chegar hoje a Natal e se apresentar ao técnico Ferdinando Teixeira.



O atleta, apesar de não ter sua contratação confirmada no site oficial do clube, já é dado como certo como reforço para o meioi-campo, já que o desempenho dos jogadores da posição - Adelmo e Jean - tem deixado muito a desejar.



Alexandre vem com boas referências, pois era o capitão da equipe do Santa Cruz, e o principal ídolo , apesar da grave crise atravessada pelo tricolor de maior torcida no estado de Pernambuco.



O jogador é mais um profissional trazido para o ABC pelo empresário Dário, aquele mesmo responsável pela carreira de Juninho Petrolina, e que teve passagem no clube potiguar como jogador.







Veja a ficha de Alexandre:



Nome: Alexandre Rodrigues de Oliveira

Idade: 30 (05/07/1978)

Altura: 1,74m

Peso: 72kg

Naturalidade: Igarassu/PE

Último Clube: Portuguesa/SP

Direitos Federativos: Próprio