Cadastro Nacional de Adoção é apresentado em cinco estados

Rio Branco (AC), Manaus (AM), Macapá (AP), Goiânia (GO) e João Pessoa (PB) vão conhecer nesta sexta-feira (12) o Cadastro Nacional de Adoção, para acelerar o envio de dados das varas e impulsionar as adoções.O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Gilmar Mendes, apresenta o cadastro em Rio Branco. Magistrados que integram o comitê gestor do sistema farão palestras nos tribunais de Justiça dos outros estados. O objetivo é concentrar esforços para a divulgação aos juízes da ferramenta destinada a agilizar os processos de adoção no país.As reuniões fazem parte da etapa de visitas aos tribunais de Justiça, iniciada em junho, em que os membros do comitê falaram sobre o cadastro a juízes e de servidores. Nos encontros, é possível dúvidas sobre a inserção de dados no sistema, desenvolvido pelo CNJ e disponível no endereço eletrônico www.cnj.jus.br , mediante acesso especial. O prazo para o envio de dados de todo o país termina no dia 8 de novembro.