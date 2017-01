Body Artist fala do preconceito que sofre nas ruas

Fotos: Vlademir Alexandre “Meu corpo é superficial, não tenho apego por ele, pois um dia ele ficará velho mesmo".

O ‘X’ representa o movimento straight edge.

“Se entro em uma loja, os vendedores não me atendem e ficam me observando desconfiados. O supermercado é o pior lugar. As pessoas me invadem, me xingam. Principalmente os idosos.”Na avaliação dela, isso acontece por uma questão cultural, pois nas grandes metrópoles não há tanto preconceito como em Natal.“Acredito que seja por ainda haver poucos adeptos, mas à medida que o tempo vai passando, isso vai mudando. Devagar, mas vai. É uma questão de liberdade. Eu tenho o direito de fazer o que quiser com meu corpo e as pessoas não têm nada a ver com essa escolha.”O corpo, como se vê, é tido como algo superficial. Um dos precursores da body art no Brasil, conhecido pelo nome artístico de Freak Garcia, fala que o corpo dele é como uma roupa e Fabiana concorda.“Meu corpo é superficial, não tenho apego por ele, pois um dia ele ficará velho mesmo. É só material”, considera ela, para quem as modificações são formas de expressar a liberdade e comunicar seus valores.Por isso mesmo ela não se autodefine como ‘moderninha’, como muitos a rotulam. Quem trabalha com isso tende a adotar uma vida bastante responsável, até mesmo para cuidar das modificações, que como qualquer mudança no corpo, requer cuidados especiais.“Eu não fumo, não bebo e não uso nenhum tipo de droga, como muita gente pensa. Sou super careta. Mais do que muita gente que se diz ‘normal’ por aí.”