Atletismo: Jadel Gregório está na final do salto triplo

Eram pouco mais de 23 horas deste domingo (1 7) (horário de Brasília), quando o paranaense Jadel Gregório saltou 17,15 m, na prova de qualificação do triplo, nos Jogos Olímpicos de Pequim.Jadel foi o primeiro triplista a saltar e já na primeira tentativa superou em 5 cm a marca de qualificação.Com o resultado, Jadel garantiu um lugar entre os finalistas da prova, que voltarão à pista do Estádio Olímpico, o Ninho de Pássaro, na próxima quinta-feira (21), a partir das 09:20 (hora de Brasília), para a disputa de um lugar no pódio.O outro brasileiro na prova, Jefferson Sabino, saltou 16,12 m na primeira tentativa, depois marcou 16,45 m na segunda e, na terceira, falhou. Assim, não ficou entre os 12 finalistas.Nos 200 m, o amazonense Sandro Viana foi o quarto na série 7 da fase preliminar com 20.84 e garantiu sua vaga nas quartas-de-final, marcada para esta segunda-feira (18), às 09:05 (hora de Brasília).O outro integrante da equipe, Bruno Lins, foi o 5º na série 4 da preliminar e não se classificou à fase seguinte.Nos 400 m, Fernando de Almeida ficou em 5º lugar na série 3 da fase preliminar, com 46.60, e encerrou sua participação nos Jogos.