Estado é condenado a pagar indenização por prisão indevida

O Estado do Rio Grande do Norte foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15 mil, por realizar, indevidamente, a prisão de um homem, em 25 de setembro de 1999.A decisão inicial foi dada pela Vara Única da Comarca de Serra Negra do Norte, que definiu a correção do montante financeiro, pelo INPC, a partir da data da decisão, acrescidos de juros de mora desde o evento lesivo, de 0,5% e de 1% após janeiro de 2003.O autor da ação afirmou que, no dia do fato, estava dormindo no Posto Fiscal Estadual, na BR-427, onde esperava uma carona, quando foi surpreendido por vários disparos de arma de fogo, tendo sido atingido por um dos tiros. Acrescentou, também, que se dirigiu à Maternidade Maria Cândida Mariz, onde recebeu voz de prisão, sendo acusado de ter participado da tentativa de assalto que ocorreu no Posto Fiscal.Esclareceu que, embora os criminosos tenham negado a participação dele no assalto, permaneceu preso por cinco dias, tendo sido solto pela autoridade policial, ao saber que havia sido impetrado habeas corpus.O Ente Público, contudo, moveu Apelação Cível junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, sob o argumento, entre outros pontos, de que a prisão em flagrante foi legal diante das suspeitas levantadas pela auditora fiscal, a qual se encontrava de serviço no Posto Fiscal Estadual no momento da ocorrência.No entanto, o relator do processo (Apelação Cível n° 2008.007380-1), desembargador Vivaldo Pinheiro, destacou que passou a ser unanimidade na doutrina e na jurisprudência que é o Estado responsável pelos danos que causar aos particulares.“Quando no exercício comissivo ou omissivo das atividades, havendo ou não culpa dos agentes, desde que 'nesta qualidade', a teor do que preconiza o § 6º do Artigo 37 da Carta Mater, bastando que reste demonstrado o dano e o nexo com aquela atividade”, destacou o desembargador.De acordo com o desembargador, nesta orientação é que se baseia a Teoria Objetiva da responsabilidade civil do Estado, segundo a qual bastaria à vítima de um ato lesivo comprovar o prejuízo, já que é obrigação do Poder Público a prestação correta e adequada da atividade. Entendimento que se chega através da leitura do Artigo 144 da Constituição Federal.

* Fonte: TJRN.