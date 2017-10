Confira a agenda dos candidatos para este sábado (6)

Fátima Bezerra (“União por Natal”) Fátima Bezerra (“União por Natal”)

A candidata faz panfletagem em cruzamentos de avenidas das cidades às 9h e uma hora depois grava programa eleitoral. Às 16h faz caminhada pelos conjuntos Panatis I, Panatis II, Panatis III e Igapó (saída: área de lazer do conjunto Panatis).

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

A deputada estadual começa o dia com caminhada na Cidade da Esperança (saída às 9h30 da rua São Jorge com av. Adolfo Gordo) e meia hora depois em Morro Branco (saída: av. Xavier da Silveira com rua Nilo Bezerra Ramalho). Ao meio dia reúne-se com apoiadores de candidato a vereador no RC Grill, e às 15h inicia caminhada pela zona oeste (saída: próximo a praça dos Marinheiros em Felipe Camarão). Às 20h participa de culto da Igreja Brasil para Cristo.

Wober Júnior (“É Melhor para Natal”)

O deputado estadualencontra moradores de Lagoa Seca (7h30) e Rocas (9h). Às 10h30 visita lojistas do Midway, meio-dia encontra amigos de candidato a vereador e uma hora depois encontra funcionários públicos. Às 16h faz caminhada em Santos Reis e às 21h reúne-se com apoiadores.

Miguel Mossoró (PTC)

Pela manhã o candidato faz carreata pela zona sul, à tarde reúne-se com equipe da campanha e à noite visita a Fecern na zona norte.

Pedro Quithé (PSL)

Candidato passa a manhã com assessores de campanha e à tarde visita shoppings da cidade.Os candidatos

Dário Barbosa (PSTU),

Sandro Pimentel (PSOL) e

Joanilson de Paula (PSTC)

serão publicadas assim que enviadas ao portal.