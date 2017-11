Presidente do Zimbábue se prepara para renunciar, diz emissora de TV

Tsvangirayi Mukwazhi/AFP Photo Presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, está preparando sua renúncia enquanto negocia para que sua mulher saia do país.

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, está preparando sua renúncia enquanto negocia para que sua mulher, Grace, saia do país, perante a intervenção militar que alimenta os rumores sobre um possível golpe de Estado, informou nesta quarta-feira (15), a emissora de televisão sul-africana "News24".



Segundo o canal, que antecipa que nesta quinta-feira (16), à tarde será feito um anúncio a respeito, o exército mantém a família presidencial e toda sua guarda sob sua custódia.



Os rumores sobre o paradeiro de Mugabe e o seu futuro cresceram nas últimas horas depois que vários tanques foram vistos se dirigindo à capital do país, Harare, na terça-feira (14).



Este movimento das forças armadas aconteceu apenas um dia após o chefe das Forças Armadas, Constantine Chiwenga, advertir que "medidas corretivas" seriam tomadas se prosseguisse o expurgo de veteranos no partido de Mugabe, de 93 anos e no poder desde 1980.



Por enquanto, alguns meios de comunicação afirmam que Mugabe e sua família se encontram sob prisão domiciliar, enquanto outras informações indicam que teria fugido do país.



Estas especulações contrastam com o silêncio do principal jornal do regime, que se limitou a destacar que o comunicado lido por um porta-voz militar na noite de terça-feira na televisão pública - controlada agora pelo exército - descarta uma "tomada militar" do governo e assegura que Mugabe se encontra "a salvo".



Enquanto isso, o jornal independente NewsDay informou nesta quarta-feira da detenção de três ministros que estariam por trás da facção do partido governante que defende a expulsão de veteranos da guerra de independência para abrir caminho a uma eventual substituição no poder a favor da primeira-dama, Grace Mugabe.



Além disso, o presidente da juventude do partido de Mugabe, a União Nacional Africana de Zimbabué-Frente Patriótica (ZANU-PF) e o número dois dos serviços de inteligência também foram detidos, enquanto outras informações asseguram que o diretor da polícia também poderia ter sido preso pelos militares.



No centro da tensão se encontra a destituição na semana passada do vice-presidente Emmerson Mnangagwa, que também se postulava como sucessor de Mugabe, e que fugiu para a África do Sul, de onde emitiu um comunicado: "Em breve controlaremos as molas do poder nos nossos belos partido e país".



Crise



A situação já era incerta na madrugada desta quarta-feira no Zimbábue, com informações de que explosões foram ouvidas na capital, Harare, além de disparos perto da casa do presidente Mugabe. A mídia local também afirmou que um destacamento militar ocupou a sede da emissora nacional, em meio a uma crescente tensão política entre o chefe do Exército, Constantine Chiwenga, e Mugabe.