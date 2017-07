Feirantes do Alecrim não se empolgam com presença de candidatos

A presença dos candidatos à Prefeitura do Natal na Feira do Alecrim não empolgou os trabalhadores do local. Apesar de os políticos terem conversado com os feirantes e procurado propor melhorias para do ambiente, o clima era de descrença entre as pessoas que vivem do comércio na tradicional feira.Há dez anos vendendo feijão verde na feira, Maria do Carmo acredita que a presença dos candidatos no local não tem influência sobre as intenções de votos dos feirantes, que na maioria já teriam seus candidatos definidos. “Cada um aqui já tem o candidato para votar, e não vai ser passando por aqui que vão mudar nosso voto”, declarou a feirante.O cordelista "Boquinha de Mel" se mostrou pessimista. “Tenho uma banca aqui há muitos anos e é sempre a mesma coisa, as mesmas promessas, e nada muda”, lamentou. E culpou a população: “Ela se preocupa apenas se vai tomar café, almoçar e jantar. Não há consciência política.”Na banca de "Boquinha", o cordel de “Botar dentro o que tá fora”, de Lucila de Noronha, traduzia seu pensamento em versos:

Da política vou falar

Porque somos eleitores

Obrigados a votar

Mas não vote por favores

Consciência para mudar

Não tem preço, meus senhores

Seis dos oito candidatos à Prefeitura aproveitaram a manhã de sol do sábado (9) para conquistar os moradores do Alecrim. Além da feira, os jingles, bandeiras e panfletos tomaram conta da praça Gentil Ferreira e do comércio local.