Renovação era necessária pelo descrédito de alguns vereadores, diz Júlia Arruda

Gabriela Barreto Júlia Arruda é uma das duas mulheres eleitas para a CMN.

Com 26 anos de idade, Júlia Arruda, ex-diretora de Arte de uma empresa de Publicidade, esteve sempre confiante na vitória, mesmo estando fora da lista de eleitos até mais de 95% das urnas apuradas. “Sabíamos que a campanha tinha sido bem feita e que eu era bem aceita entre a população. A vibração foi muito grande lá em casa”, disse a nova vereadora.A candidata participou da chapa mais disputada, que contava com 14 vereadores com mandato eletivo. A não eleição de vários desses parlamentares, no entendimento da nova vereadora, será benéfica para a cidade e, principalmente, para a Câmara.“A renovação era necessária pelo descrédito de alguns vereadores. Acredito que o número de novos vereadores foi válido”, declarou.Além de Júlia Arruda, a Câmara Municipal terá a sargento Mary Regina (PDT) como representante das mulheres na Casa.