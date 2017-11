Caicó: Manoel Torres oficializa apoio a Bibi

Arquivo campanha em Caicó muda o rumo.

A política em Caicó, sempre foi radical. Lá, bandeira verde de um lado e a vermelha do outro. De preferência uma bem longe da outra. Mas assim como tem ocorrido em todo o estado, políticos que antigamente era inconcebível colocá-los em um mesmo palanque, hoje dão as mãos.As motivações são as mais diversas: brigas internas, projetos semelhantes, interesses pessoais. Essa última hipótese, talvez a mais forte.Para convencer os eleitores de que isso não se trata de mais um boato em época de campanha, neste domingo a coligação realizará uma mobilização intitulada de “passeata dos novos aliados”. Lá o povo é como São Tomé. Apoio “de boca” não vale como dizem os moradores da região.O presidente do diretório municipal do PMDB, Job Torres, o ex-deputado estadual, Dadá Costa, o ex-vereador David Torres, também do PMDB, e o filho de Manoel Torres, Galileu Torres são as lideranças que confirmaram presença.Na verdade todos já tinham declarado apoio a Bibi, mas como já foi dito, em Caicó o povo segue a linha do “eu só acredito vendo”.Roberto Germano, do PC do B faz o seu. O candidato conta com o apoio do Partido Verde, do Democratas, e do PDT.Nesta sexta-feira (12), ele fez uma grande mobilização pela cidade, ao lado do presidente nacional do seu partido, Renato Rabelo. Além do senador Inácio Arruda.No último debate entre os candidatos, realizado pela rádio Rural de Caicó, Roberto se mostrou bastante confiante na vitória “confio no povo da minha terra, do meu coração”.