Bandini: coquetel à moda da casa

Divulgação Grupo aproveita a oportunidade para mostrar novas composições no palco do festival Coquetel Molotov.

Bandini se preparam para dar um passo à frente. A banda embarca para Recife, onde se apresenta no festival No Ar Coquetel Molotov , um dos principais do cenário independente do país, que será realizado neste fim de semana, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).Embora seja um festival de pequeno porte se comparado a gigantes como o MADA e o Abril Pro Rock, que também acontece em solo recifense, o Coquetel Molotov desfruta do prestígio da imprensa especializada devido a sua escalação, sempre composta por bandas nacionais e estrangeiras que fogem do senso comum do mercado “alternativo”.Esta já é a quinta edição do festival e o Bandini é a primeira banda potiguar a conseguir se apresentar no palco do Coquetel Molotov.Depois de tentar, sem sucesso, conseguir uma vaga na escalação do MADA deste ano, por meio da Seletiva Radar Indie, a banda vê a oportunidade de se apresentar em um festival menor como uma vantagem estratégica.“Acho que esse palco é bem mais adequado pra gente. Como é um festival de porte menor, a imprensa se volta mais para as bandas, o que aumenta as chances da gente fazer nosso nome circular”, opina o baterista Waldemar Ramos.No show, a banda ainda vai aproveitar para mostrar composições inéditas que devem entrar no sucessor do EP de estréia,

Time Can Break Your Heart

, lançado de forma virtual e em pequena tiragem física no início deste ano.De acordo com Waldemar, as novas composições representam uma nova fase do processo criativo da banda, que revela influências diferentes das que são que são comumente associadas ao grupo, como Joy Division e Interpol.“As novas músicas estão diferentes porque estamos buscando nossa identidade própria. Ouvimos outras coisas, procuramos conciliar as influências dos integrantes para criar um som que seja nosso”, aponta o músico.“Já temos material para gravar outro EP mas, por enquanto, o principal problema é a falta de grana mesmo”, confessa, acrescentando que a banda vai aproveitar a estadia em Recife para tentar conseguir outros shows e contatos com selos fonográficos independentes.Além do Bandini, que se apresenta nesta sexta (19), a escalação do Festival Coquetel Molotov conta com artistas como Mallu Magalhães (SP), Cidadão Instigado (CE), Peter Bjorn and John (Suécia) e Marcelo Camelo, ex-vocalista do Los Hermanos, estreando na carreira solo. A programação do festival inclui ainda debates sobre arte e tecnologia, além de exibições de filmes e palestras.