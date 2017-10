Cantor Waldick Soriano morre aos 75 anos

O cantor e compositor Waldick Soriano morreu na manhã desta quinta-feira (4) aos 75 anos. Ele estava internado desde o último domingo (31) no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, onde tratava de um câncer na próstata, diagnosticado há dois anos.Nascido na Bahia, na cidade de Caetité, Waldick Soriano tornou-se ícone da música brega. Entre suas canções de maior sucesso estão "Eu não sou cachorro não", música que ganhou uma versão satírica de Falcão, e "Tortura de amor".Antes de ingressar na carreira artística, Waldick Soriano trabalhou como lavrador, engraxate e garimpeiro.A carreira musical deslanchou nos anos 50, com a música "Quem és tu?". Suas músicas se caracterizavam por tratar de relações amorosas, traições e de "dor de cotovelo".Além disso, o cantor ficou famoso por seu visual: sempre usava roupas negras e óculos escuros.Waldick Soriano gravou 28 discos ao longo de mais de 40 anos de carreira.No ano passado, o cantor foi tema do documentário "Waldick, Sempre no Meu Coração", dirigido pela atriz Patrícia Pillar. Também teve a carreira radiografada no livro "Eu não sou cachorro, não - Música popular cafona e ditadura militar", do historiador e jornalista Paulo César de AraújoO cantor era casado e deixa oito filhos.

* Fonte: Com informações da Globo News.