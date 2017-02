Fomos expulsos do PT por sermos coerentes  declara Sandro Pimentel

Delma Lopes Candidato do PSOL faz campanha entre os petroleiros de Natal.

O sindicalista Sandro Pimentel não mede palavras quando se refere ao comportamento das principais lideranças políticas do estado. Candidato pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, ele participou na manhã deste sábado (12), do XIII Congresso Estadual dos Petroleiros do Rio Grande do Norte.Ao se dirigir aos trabalhadores que participam do evento, Pimentel declarou que não vai fazer campanha atingindo a candidatura dos outros concorrentes, mas não perdeu a oportunidade de demonstrar a sua indignação em relação aos recentes acordos firmados entre os políticos de partidos historicamente rivais.“Ontem era uma troca de acusações sobre corrupção, hoje estão do mesmo lado” – critica. Mas sem perder tempo, logo tratou de tentar conquistar o voto dos petroleiros.Sandro Pimentel diz conhecer as dificuldades que enfrenta a população de Natal, e deu ênfase a necessidade de se investir mais em educação e saúde. O sindicalista questionou os altos investimentos em parques ecológicos, pela atual administração.“É importante investir em meio ambiente, fazer parques e jardins bonitos, mas não concordo que seja uma prioridade” – enfatiza.Ainda neste sábado, Sandro Pimentel tem reunião com sindicalistas e no período da noite, às 19h visita a praça de alimentação de um shopping de Natal.