Polícia de Santa Cruz apreende 91 caixas de cigarros contrabandeados

A polícia prendeu em flagrante na noite desta segunda-feira (15), no município de Santa Cruz, Manoel Maria de Lima, Alexandro Martins da Rocha e Raimundo Lourenço dos Anjos. O trio é acusado de contrabando de cigarros.Com eles foram apreendidos 91 caixas de cigarros importados, cerca de R$ 14 mil reais em espécie e dezessete mil reais em cheques variados e de terceiros, além de um Fiat Uno de placas MNZ-8304/PB e um veículo Sprinter de placas MXZ-6528/RN.A prisão aconteceu ontem por volta das 21 horas após uma denúncia anônima. A polícia foi ao local onde os três acusados estavam descarregando o material para o Fiat Uno e a Sprinter. Alguns se evadiram do local no momento da chegada da polícia.Os três serão autuados por contrabando de mercadorias e se encontram recolhidos na DM de Santa Cruz à disposição da Justiça.

* Fonte: Degepol.