A coligação “Currais Novos Unidos com Competência e Honestidade”, do candidato a prefeito Geraldo Gomes, foi surpreendida neste domingo (5): pelo menos 20% das pessoas cadastradas para fiscalizar as sessões eleitorais não compareceram ao trabalho.Representantes da coligação se apressaram em pedir a substituição ao juiz eleitoral da 20ª. zona eleitoral, no que foram atendidos.