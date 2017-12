Investir nas bases para recuperar o tempo perdido

David Freire Moura, coordenador da bases, festeja o “recomeço”.

A campanha do América na competição é irrepreensível. Em 16 partidas, foram 14 vitórias e dois empates, com 64 gols a favor e três contra. Na avaliação de Moura, o título foi merecido e "agora é dar continuidade ao trabalho".À frente da coordenação das bases desde o começo do ano, ele vê de forma "gratificante" o empenho desenvolvido pelo América. "O primeiro passo quando assumi foi montar a estrutura e a partir daí iniciar os treinamentos", lembra. Antes, havia apenas um campo para treinos. Agora, são três e com a comissão técnica dando o respaldo e apoio aos atletas da base.Moura acredita que com esse trabalho desenvolvido pelo América "vários jogadores da base estarão servindo ao profissional". Ele destacou o apoio recebido pela diretoria do clube. "Hoje em dia, futebol é um negócio caro e os diretores nos ajudam naquilo que eles podem", analisou.Ele acredita que "se o América der continuidade nesse projeto de valorização, incentivo e apoio ao trabalho que estamos desenvolvendo, certamente muitos garotos vão chegar à equipe principal".O coordenador não tem dúvidas de que "a categoria de base é o caminho certo". Moura declarou que não só no América como em todas as equipes do país a base tem que ser valorizada. "A partir daí, podem pegar o jogador para atuar no profissional a um custo muito baixo", explicou.De acordo com o dirigente, o trabalho desempenhado nas bases é bom porque o atleta cria identidade com o clube. "Ele se envolve com as coisas que acontecem com o time e vai crescendo dentro da equipe, criando uma relação de apego", disse. "Aqui temos o sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20", completou.Em um passado não muito distante, o América também foi um grande revelador de jogadores formados nas bases. Moura respalda a informação e completa dizendo que quando chegou ao América em 1996 "muitos jogadores eram 'da casa' como Biro-biro, Gito, Carioca, Lima, Carlos Mota".O ex-jogador do América ressalta que "este trabalho (de formação nas bases) tem que ser retomado". "Os garotos vivem o clube. Hoje em dia, atletas são profissionais, mas não criam vínculo com o clube. Mas se criarmos desde a base, dando condições para eles, qualificando em competições seja no estado ou fora, vai dando mais experiência para eles" argumentou.Mas não são apenas os garotos da capital que têm oportunidade nas bases do América. Carlos Moura informou que o alvirrubro "tem um trabalho de fazer peneirões no interior do Estado". "Alguns jogadores são indicados por pessoas das cidades", declarou.Atualmente, cerca de vinte garotos estão alojados no Centro de Treinamento do América e recebem toda a assistência por parte dos responsáveis pela categoria de base.Outro aspecto ressaltado por Moura é o fato do esporte ajudar alguns jovens a não caírem na marginalidade e serem facilmente seduzidos pelas drogas. "Além de tirar das drogas, existe a motivação em jogar por um clube local, por não ter a condição que precisava desenvolver potencial acabava saindo. Hoje em dia tem essa condição", frisou.Mesmo com a conquista do título e o trabalho desenvolvido nas bases, Moura lamenta o pouco incentivo dado a esses campeonatos. "Tem que haver um calendário para que os atletas fiquem em atividade o ano todo", sugeriu. Ele alega que a maior dificuldade é o fato dos jogadores ficarem muito tempo parados sem competição para disputar.Além do trabalho com as bases, Moura informa que o América dispõe de uma escolinha de futebol para crianças e adolescentes na faixa etária dos 6 aos 15 anos, com treinos aos sábados e domingos. Mais informações nos númerosou

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 13 a 19 de setembro de 2008)